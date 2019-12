Karine Le Marchand et Gad Elmaleh en couple ? L’animatrice clarifie leur romance.

Karine Le Marchand et Gad Elmaleh sont-ils vraiment en couple ? Interrogée sur le plateau de “C à vous”, la présentatrice Karine Le Marchand s’est confiée sur sa supposée romance avec Gad Elmaleh

Karine Le Marchand a évoqué dans le nouveau numéro d’Une ambition intime, diffusé ce 16 décembre 2019. “Tout le monde voulait nous marier. Comme il est célibataire, je suis célibataire, dès le début, son téléphone arrêtait pas de sonner, le mien aussi : “Ah mais ce serait une tellement bonne idée’. Bah non mais ça se passe pas comme ça les histoires !’”, a expliqué la présentatrice sur les confidences de l’humoriste Gad Elmaleh. “Je connais tout de lui. Je pourrais être sa biographe, c’est très étonnant. On a trop de trucs et puis on a des névroses qui n’iraient pas ensemble. On le sait très bien”, a-t-elle avoué. A l’en croire, il s’est agit d’un véritable coup de cœur affectif et non sexuel. “Il est rentré dans mon coeur, je pense que je suis rentré dans le sien aussi et j’espère vraiment que la vie ne va pas nous séparer parce que c’est une très belle personne. Je suis vraiment très émue et très fière (…) C’est un coup de coeur intellectuel, c’est un coup de coeur affectif. C’est pas un coup de coeur sexuel, voilà”.

Ce n’est pas la lune de miel entre l’animatrice Karine Le Marchand et Cyril Hanouna. Elle fustige que sa vie privée soit dévoilée sur le plateau de Touche pas à mon poste. “Ça faisait deux ans que je n’y mettais plus les pieds. Cyril, j’ai une affection particulière pour lui parce que ça fait 20 ans que je le connais, mais là ils sont en train de prendre un pli ‘people’ qui n’est pas correct. Personne ne touche à ma vie privée. Quand on commence à se permettre de dire ‘Elle aime tel type de mec, moi je sais qu’elle est retournée avec untel’ ou faire croire que je les connais de façon personnelle, bah non, c’est non !” a clarifié l’animatrice de 51 ans dans l’émission du Morandini Live.