Jean-Marie Sogbossi, grand lauréat Bénin du concours Vlisco Fashion Fund 2019

Le Vlisco Fashion Fund est un concours établi pour servir de tremplin aux créateurs de mode émergents du Ghana, RDC, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire et Nigeria, et pour les aider à faire leur marque sur la scène internationale. Le concours est aussi ouvert aux designers africains établis dans d’autres pays (ou hors d’Afrique), qui sont invités à participer dans la catégorie Candidats Mondiaux. En 2019, le jury a sélectionné un gagnant pour chacun des 6 pays participants, et un gagnant dans la catégorie Mondiale. Les sept gagnants recevront chacun un financement d’une valeur de 5 000 € et participeront à une formation professionnelle de deux semaines à l’étranger.

À propos du jury

Le gagnant béninois de l’édition 2019 a été sélectionné par : La talentueuse styliste Pepita DJOFFON,Murielle GOGAN une partenaire et amoureuse de la marque Vlisco, et Barnes PEMEN VIDJANNAGNI de l’équipe Vlisco du Bénin sous la supervision de Me Claudine MOUGNI, Huissier de justice.

Sélection du gagnant

Plus de 700 candidatures ont été reçues pour le Vlisco Fashion Fund 2019. L’équipe du VFF a soigneusement examiné chacune des candidatures valides, puis les jurys nationaux ont évalué les candidats lors d’entretiens organisés dans chaque pays. Suite à ces entretiens, trois finalistes par pays ont été retenus pour participer à la dernière épreuve du concours. Ces 21 finalistes ont reçu des tissus Vlisco et un financement pour relever le défi suivant : créer une collection de cinq tenues accompagnée de photos, dans un délai d’un mois. La dernière semaine du mois de novembre, les jurys ont évalué ces collections et sélectionné les sept gagnants nationaux. Jean-Marie a été choisi comme gagnant pour le Bénin.

SJM MODE & ART, vainqueur de l’édition 2019 du Vlisco Fashion Fund au Bénin. Derrière cette marque, se cache un jeune béninois plein de talents qui, par ailleurs, nourrit une passion déchaînée pour la mode.

Cette flamme l’habite depuis la classe de 1ère. L’élève Jean- Marie SOGBOSSI (plus tard SJM MODE & ART), souvent sollicité par ses camarades, est devenu le réalisateur attitré des dessins de vêtements qui servaient à confectionner les habits des mannequins du collège à l’occasion des manifestations culturelles. Ainsi naquit le déclic.

La collection qu’il a présentée à la cérémonie de remise de prix du Vlisco Fashion Fund 2019, dénommée ‘’ Agossou Agossi ‘’ est une collection qui s’inspire de nos traditions. Cette collection symbolise et honore le culte des jumeaux au Bénin. De la représentation de la mère et des jumeaux, aux tresses artistiques en passant par la broderie symbolisant les jumeaux et un maquillage atypique, Jean-Marie a puisé son inspiration de sa vie et de la riche histoire de notre culture béninoise.

Le jury du Vlisco Fashion Fund 2019 a estimé que la narration autour de cette collection a été bien déclinée avec des tenues originales, des motifs bien disposés et des créations de luxe. De façon générale, l’avant-gardisme, l’exubérance et la féminité que dégage la femme notamment africaine sont la source d’inspiration de ce jeune couturier devenu le dimanche 08 décembre 2019, le vainqueur du Vlisco Fashion Fund au Bénin. Les autres finalistes du concours de Mode sont Jean Eudes ADJITO avec sa marque ‘KOZO’ et Perpétue DOSSOUVI avec sa marque ‘Akoko Akouele’. Tous les deux ont remporté des pièces de tissus Vlisco et des machines de couture professionnelles.

Les finalistes et les gagnants ont célébré leur réussite et présenté leurs créations lors d’une cérémonie de remise des prix à l’ambiance festive. Pour découvrir les collections et le contenu créatif présentés cette année, rendez-vous sur : https://www.vlisco.com/fashion_fund/vlisco-fashion-fund-2019-nominees/.

Financement et formation professionnelle

Le financement offert s’accompagne d’une condition : les gagnants doivent l’investir dans leur entreprise. Ces fonds peuvent, par exemple, être utilisés pour aménager un studio professionnel ou acheter des équipements. Les gagnants sont aussi invités à participer à un cours de couture dispensé dans une école prestigieuse, à l’étranger. Leur victoire au VFF leur donne également accès à des ateliers et autres formations pour les aider à aiguiser leurs compétences dans d’autres domaines, tels que la conception de contenu créatif, la publicité et la gestion d’entreprise.

Système de soutien Vlisco Fashion Fund

Le Fashion Fund n’est que l’une des nombreuses initiatives lancées par Vlisco pour investir dans l’industrie de la mode africaine. En partageant nos connaissances, notre expertise et notre réseau professionnel, nous pouvons soutenir les tailleurs et créateurs de mode émergents et les aider à lancer ou promouvoir leur propre label de mode en Afrique de l’ouest.

Par ailleurs, nous avons lancé d’autres projets complémentaires, tels que notre école de couture Tailor Academy (lien vers https://www.vlisco.com/company_news/64-students-graduate-from-vlisco-tailor-academy-in-nigeria/) et notre cours de couture Tailor Master class (lien vers https://www.vlisco.com/company_news/32-nigerian-designers-graduate-vlisco-master-class/ ) .

À propos de Vlisco

Inspirés par l’Afrique, fabriqués selon une technique dérivée du batik indonésien, conçus aux Pays-Bas, les tissus Vlisco incarnent un héritage et une signature créative multiculturels, marquant la rencontre de la beauté et du savoir-faire industriel. Fondée en 1846 par des entrepreneurs hollandais, Vlisco compte parmi les entreprises de design textile les plus dynamiques au monde, et jouit d’une réputation inégalée pour sa créativité, son esprit d’innovation et son expertise technique. Les tissus emblématiques de Vlisco occupent une place d’honneur dans le cœur des femmes africaines qui les portent depuis plus de 170 ans. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.vlisco.com.