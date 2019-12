Italie: pour faute de crédits, le ministre de l’éducation démissionne

Le ministre italien de l’éducation a rendu sa démission ce jeudi 26 décembre au président du conseil. Lorenzo Fioramonti justifie sa décision par le manque de crédits nécessaires pour améliorer les conditions de formations dans les écoles et universités italiennes.

“Le soir du 23 décembre, j’ai envoyé au président du conseil une lettre officielle par laquelle je démissionne en tant que ministre de l’Éducation, de l’université et de la recherche”, a écrit Lorenzo Fioramonti sur Facebook. Le désormais ex-ministre déplore un manque de courage du gouvernement qui n’a pas pu transmettre à son département ministériel, les crédits nécessaires afin d’améliorer la situation des écoles et des universités. “J’ai accepté ma mission dans le seul but d’inverser de manière radicale la tendance qui, depuis des décennies, met l’école, la formation supérieure et la recherche italienne dans des conditions de grande souffrance » s’est-il justifié.

Membre du Mouvement 5 Etoiles (M5S), Lorenzo Fioramonti vient de porter un grand coup au gouvernement de coalition formé il y a environ quatre mois après d’âpres négociations. Ceci s’ajoute à la dissension et critique contre le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, chef du mouvement qui se retrouve désormais en mauvaise posture.