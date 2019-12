Israël-primaires au Likoud: Benjamin Netanyahu triomphe largement face à Gideon Sarr

En Israël, les primaires au Likoud ont livré leur verdict tôt ce vendredi matin. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a remporté avec une large victoire, le vote face au député Gideon Sarr, étoile montante du parti.

Benjamin Netanyahu reste le chef indétrônable du parti de droite israélienne, le Likoud. A l’issue des primaires tenues ce jeudi, le chef du gouvernement a recueilli 72,5% contre 27,5% des voix pour son rival. Sur tweeter, Bibi a salué la victoire du plus grand parti politique du pays. « Une immense victoire! Merci aux membres du Likoud pour leur confiance, leur soutien et leur affection (…). Avec votre aide et celle de Dieu, je dirigerai le Likoud vers une grande victoire aux élections à venir et nous continuerons à mener l’Etat d’Israël vers des réussites sans précédent » a-t-il écrit.

Son challenger Gideon Sarr, a reconnu sa défaite et promet s’aligner derrière le chef de file du parti pour les législatives de mars prochain. « Félicitations au Premier ministre (…). Mes collègues et moi serons derrière lui lors de la campagne pour assurer la victoire du Likoud » fait savoir l’ancien ministre.

Ennuis judiciaires

Le chef du gouvernement Benjamin Netanyahu est inculpé par le procureur de la république pour corruption, abus de confiance et fraude dans trois affaires. Une action judiciaire a empêché ce dernier de former une équipe gouvernementale avec son opposant, le général Benny Gantz. Ce qui plonge le pays dans une impasse politique sans précédent.