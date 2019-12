Insolite: il braque une banque et distribue les billets aux passants en signe de « Joyeux Noël »

De sources policières, D. W. Oliver, âgé de 65 ans, a été arrêté sans résistance dans un café. Il lui est reproché d’avoir braqué une banque et distribué les billets aux passants dans la rue en criant « Joyeux Noël ». Selon un témoignage reçu par la chaîne de télévision locale KKTV 11 News, « il a sorti de l’argent de son sac et a commencé à le jeter aux quatre vents, en criant Joyeux Noël ! ».

David Wayne Oliver was arrested after allegedly robbing a bank then throwing the money into the air and shouting, "Merry Christmas". https://t.co/ZF2h3Ko1eH

