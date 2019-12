Immigration: Ousmane Sonko crache ses quatre vérités à Emmanuel Macron

Soumis à l’exercice de questions-réponses par un média du Niger, le malheureux à l’élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal, Ousame Sonko a opiné sur la question de l’immigration et du pillage des ressources naturelles. S’exprimant sur ses sujets d’actualité, le leader du Pastef/Les Patriotes a craché ses quatre vérités au président Emmanuel Macron.

L’homme politique sénégalais Ousmane Sonko a choisi ne pas aller du dos de la cuillère face à la question de l’immigration et du pillage des ressources naturelles. Droit dans sa posture nationaliste, Ousmane Sonko a pointé d’un doigt accusateur la France, comme étant à l’origine de cette situation d’immigration et de pillage des ressources africaines.

«J’en profite pour dire à Macron, sur les questions d’immigration, que les populations ne font que suivre le chemin des ressources naturelles. Vous ne pouvez pas nous piller, avec la complicité de nos chefs d’Etat et vous voulez une libre circulation des biens et des ressources naturelles, sans la circulation des personnes. Or, la bonne formule c’est libre circulation des personnes et des biens. Et, souvent, les personnes ne font que suivre les ressources naturelles», a-t-il lancé à l’endroit du président français.

Cette déclaration du leader du pastef/Les Patriotes intervient dans un contexte où, un sentiment antifrançais prend de plus en plus d’ampleur en Afrique notamment dans le Sahel où, beaucoup d’africains pensent que les troupes françaises n’y sont pas pour la sécurité mais plutôt pour piller les ressources naturelles des pays africains.