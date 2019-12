Send an email

Guinée Bissau: les urnes pour départager Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoco Embalo

Les Bissau guinéens sont aux urnes ce dimanche 29 décembre pour élire leur nouveau président. En lice, deux anciens premiers ministres aux profils différents: Domingos Simoes Pereira du parti historique, le PAIGC et le général de brigade Umaro Sissoco Embalo.

Un deuxième tour de la présidentielle a lieu ce dimanche 29 décembre en Guinée Bissau. Les citoyens en âge de voter sont aux urnes pour départager les deux anciens premiers arrivés à l’ultime phase du scrutin. Au premier tour, Domingos Simoes Pereira était largement arrivé en tête avec 40,13% des voix loin devant le candidat du parti Madem G15. Pour les tractations du second tour, le deuxième a reçu les soutiens des candidats malheureux arrivés 3ème, 4ème et 5ème dont le président sortant José Mario Vaz. Le parti historique, seul contre tous devra uniquement compter sur sa popularité et son passé pour prétendre remporter le vote.

Sur le continent comme en occident, les regards sont braqués sur cette ancienne colonie portugaise de l’Afrique de l’ouest embourbée dans une profonde crise sociopolitique depuis plusieurs années. Le vainqueur du vote succédera au chef d’Etat sortant José Mario Vaz, en fin de mandat depuis juin dernier. Cette élection est censée rétablir l’ordre constitutionnel dans le pays qui ploie sous une grave crise politique.