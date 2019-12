Guinée-Bissau: fin de la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle

Le second tour de la présidentielle en Guinée Bissau aura lieu le dimanche 29 décembre prochain. Pour la succession du président José Mario Vaz, deux anciens premiers ministres, Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoco Embalo sont en lice.

La campagne électorale pour le second tour du scrutin présidentiel s’achève ce vendredi 27 décembre en Guinée Bissau. Les deux anciens chefs de gouvernement Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoco Embalo ont tenu leur dernier meeting ce jour dans la capitale Bissau. Reçus par Carine Frenk sur RFI, les deux candidats ont affiché chacun de son côté son optimisme à remporter l’ultime phase de l’élection. Au premier tour, le candidat du PAIGC, Domingos Simoes Pereira est arrivé largement en tête avec 40% des voix loin devant son rival, le général de Brigade Umaro Sissoco Embalo qui a réuni 27,65% des suffrages.

Pour le second tour, Embalo a reçu le soutien des candidats arrivés 3ème, 4ème et 5ème dont le président sortant José Mario Vaz. Mathématique, ce dernier est certain d’emporter le vote du 29 prochain. Seul contre tous, son challenger compte sur le plus grand parti politique (PAIGC) du pays pour se hisser à la magistrature suprême. Cette élection très capitale dans l’histoire du pays est censée rétablir l’ordre institutionnel dans cette ex-colonie portugaise embourbée dans des crises politiques sans précédent depuis son indépendance.