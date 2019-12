Globe Soccer Awards: Cristiano Ronaldo élu meilleur joueur de l’année 2019 (photo)

L’avant-centre de la Juventus de Turin continue de remplir son armoire de trophées. Ce dimanche aux Emirats arabe unis, l’ancien buteur du Real Madrid a été sacré meilleur joueur de cette année 2019. C’est la septième fois de sa carrière qu’il remporte ce titre. Dans le classement, il a devancé Sadio Mané, Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Leo Messi, Bernardo Silva et Mohamed Salah. Quelques semaines après le sacre de son éternel rival, l’ancien buteur de Manchester United remporte un titre important. Le natif de Madère clôture l’année 2019 sur de bonne nouvelle.

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/HiYI1p6zuh

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019