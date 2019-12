Gabon: soupçonné de viol sur mineur, l’homme d’affaires Alexis Ndouna arrêté à Brazzaville

Send an email

L’homme d’affaires gabonais Alexis Ndouna a été arrêté samedi 28 décembre à Brazzaville au Congo. Poursuivi par la justice gabonaise pour violences sexuelles et proxénétisme sur mineur de 13 à 15 ans, le puissant homme d’affaire était visé par un mandat d’arrêt international.

Poursuivi par la justice de son pays, Alexis Ndouna a été arrêté à Brazzaville, la capitale du Congo. Mis en cause dans une affaire de violences sexuelles et proxénétisme sur mineur de 13 à 15 ans, l’homme d’affaire avait réussi à quitter le pays sans être inquiété. Grace à la bonne coopération entre Libreville et Brazzaville, ce dernier a été interpellé. De sources concordantes, il serait rapatrié dans son pays pour être remis aux autorités judiciaires afin de pouvoir répondre à ses actes.

Son arrestation intervient au moment où le président Ali Bongo est dans une dynamique de tolérance zéro. Récemment, le chef d’Etat avait indiqué que nul n’est au dessus de la loi. Si certains pointent du doigt la proximité de l’homme d’affaires avec le pouvoir en place, les derniers événements en lien avec l’opération scorpion ne militent pas en sa faveur. Plusieurs proches d’Ali Bongo, accusés de malversations ont été placés sous mandat de dépôt dont son puissant ex-chef de cabinet Brice Laccruche Alihanga.