Fijob 2019: Espoir 2000, Crisba, Eudoxie, Mirlinda… et Don Metok chantent “bonne année”

Dans le cadre de la 13ème édition du Festival international “Jour de bilan”, des artistes du Bénin, du Togo et de la Côte d’Ivoire se sont unis pour enregistrer une chanson Bonne année. Le lancement de l’audio a été fait vendredi 06 décembre 2019.

Après la vedette Zeynab Habib et d’autres figures du monde de la musique en 2018, Espoir 2000, Crisba, Mike Alabi, Eudoxie Yao, Mirlinda, Don Metok pour ne citer que ceux là, se sont retrouvés cette année pour enregistrer la Publication d’une nouvelle Compil titrée “Bonne année”. Dans cette chanson dont l’audio est disponible sur YouTube, les artistes et animateurs prient pour le monde entier en cette période de fête. “Ce que je n’ai pas eu cette année, je l’aurai cette année”, “paix et heureuse année, nous envoyons des étoiles de paix, de solidarité, de vérité et d’amour” ou encore “Pour cette nouvelle année, on vous souhaite la prospérité et la longévité”, peut-on entendre entre autres dans les prières de bonne année dites par les artistes.

La 13ème édition du Fijob ouvre ses portes du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020 et entend servir de divertissement et de la joie aux populations. C’est l’initiative du journaliste et animateur béninois Ulrich Vivance Kpoguè.