États-Unis: des milliers de «poissons p*nis» s’échouent sur une plage en Californie (Photos)

Les gros vers roses marins, aussi appelés «poissons p*nis» peuvent apparaître après de fortes tempêtes. A San Francisco, en Californie du Nord, des milliers d’étranges poissons ont récemment été repérés par les habitants de Drakes Beach.

Cet échouage massif, sur la plage de Drakes, est apparu après une tempête, rapporte le site Bay Nature. Ces vers marins, consommés en Asie, ont une forme particulière qui explique aisément leur surnom de «poissons p*nis»: ils ont la forme du membre viril. Appelés Urechis unicinctus, on en trouve au sud de l’Oregon jusqu’à la Basse-Californie, dans l’Est de la Chine, en Corée et au Nord du Japon où il sont très utilisés en cuisine.

Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm. 🌊 But why? https://t.co/MwY6xkN3kb pic.twitter.com/vGMpSvGoAT

— Bay Nature magazine (@BayNature) December 11, 2019