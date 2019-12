En déplacement chez Ouattara, Teodoro Obiang Nguema estime que le franc CFA est « obsolète »

Send an email

Le président Equato-guinéen Teodoro Obiang Nguema s’est prononcé sur la reforme du franc CFA. Ceci dans le cadre de son déplacement à Abidjan chez son homologue Alassane Ouattara.

Le reforme du franc CFA est l’actualité économique et financière dans l’espace Uemoa et Cédéao ces derniers mois. En déplacement sur les bords de la lagune Ebrié, le dirigeant de l’Etat pétrolier de la Guinée Equatoriale s’est prononcé en faveur de la reforme de la monnaie coloniale. Le franc CFA « est obsolète, c’est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer avec cette monnaie (…). Nous pensons qu’il faut commencer à travailler nous-mêmes mais avec la contribution, évidemment, de la France comme notre partenaire » a fait savoir Obiang Nguema. Le président qui détient plus de longévité au pouvoir a souhaité que cette initiative devienne réalité dans la zone Cemac, l’espace régional dont appartient son pays.

Le dimanche 22 décembre dernier, le chef d’Etat ivoirien et son homologue français Emmanuel Macron ont annoncé la fin du franc CFA d’ici juillet 2020. Si cette reforme fait couler beaucoup d’encre et de salive, elle ne changerait pas grande chose dans le fond selon certains spécialistes. La nouvelle monnaie Eco, annoncée en grande pompe est le fruit des réflexions de plusieurs années dans cet espace communautaire.