DJ Arafat : sa fille Rafna comblée de présents par le couple Kedjevara pour Noël

Le couple Kedjevera était en mode père Noël chez la benjamine de Dj Arafat ce 23 décembre 2019. Il a fait don de deux présents à la fillette. Contente, sa mère les a remerciés.

Au cours de la fête de Noël, les enfants reçoivent de cadeaux. La benjamine de Carmen Sama et du feu Ange Didier Houon en a reçu aussi. En effet, deux jours avant ladite fête, la petite a été comblée en recevant la visite de Kedjevera et de sa jolie épouse, transformés en père et Mère Noël de circonstance.

Kedjevera qui était un grand ami de Dj Arafat avant sa mort a fait le don de deux cadeaux à la dernière-née d’Ange Didier Houon. Parmi ces présents reçus par la fillette se retrouve une voiture rouge. Très contente de ce don, sa mère a exprimé toute sa gratitude au couple Kedjevera. « Quand Rafna reçoit ses cadeaux de Noël de la part de son tonton et sa tata, merci à mon grand frère dj kedjevara et sa femme», dixit elle.