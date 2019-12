Dérive autocratique d’Alassane Ouattara: Guillaume Soro interpelle Emmanuel Macron

D’abord coincé à Accra, Guillaume Soro s’est envolé pour l’Espagne alors qu’il avait comme désir ardent de fêter avec les siens sur sa terre natale, la côte d’Ivoire. Dépassé par les événements qui se sont succédés en moins de 24 heures, l’ancien premier ministre ivoirien a, par un tweet, taguer le président français Emmanuel Macron.

Auparavant allié d’Alassane Ouattara, l’ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, est désormais son principal rival. Et pour écarter définitivement son ex filleul de ses rêves de devenir président de la République, Alassane Ouattara fait feu de tout bois pour parvenir à ses fins. Les deux derniers moyens utilisés sont, l’arrestation d’au moins une dizaine de militants du GPS, le groupement de Guillaume Soro, au siège de ce mouvement après un assaut des forces de l’ordre et le mandat d’arrêt international émis par la justice ivoirienne contre l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne.

Face à ce que l’ancien chef de la rébellion de 2002 à 2011 appelle une « imposture », Guillaume Soro a interpellé le président français Emmanuel Macron qui était en visite en Côte du 20 au 22 décembre 2019. « Et pourtant les Bouygues [ groupe industriel français, NDLR ] et Emmanuel Macron y ont célébré le démocrate Alassane Dramane Ouattara venu du FMI [ Fonds monétaire international, NDLR] où on lui a enseigné à arrêter des députés sans la levée de leur immunité. Alassane Ouattara à ses proches pavoise affirmant qu’il a le FEU VERT de la FRANCE. » Le candidat à la présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire avait dénoncé, quelques heures après l’émission du mandat d’arrêt, « la brutalité inacceptable » des forces de l’ordre à l’encontre de ses partisans.

En visite en Côte d’Ivoire, Emmanuel Macron a signé un contrat construction de la ligne 1 du métro d’Abidjan attribué à consortium français, baptisé « Société des Transports Abidjanais sur Rail » (STAR). Derrière cet acronyme « STAR » se cachent quatre industriels français : Alstom, Keolis, Bouygues Travaux publics et Colas Rail, rapporte l’Usine nouvelle. Ils construiront les 37 kilomètres de lignes à ciel ouvert parcourant la capitale. La réalisation de ce métro à ciel ouvert nécessitera la construction de 24 ponts, 1 viaduc sur la lagune, 34 passerelles piétonnes et 8 passages souterrains. 500 000 passagers devraient utiliser le métro d’Abidjan chaque jour. Bouygues se chargera des infrastructures, Colas Rail des voies et systèmes électriques, Keolis de l’exploitation et maintenance de la future ligne. Alstom fournira quant à lui le matériel roulant et la signalisation. Vingt rames Metropolis (20 trains de 5 voitures) ont été commandées. Les travaux doivent débuter dès 2020. Un premier lot des travaux sera normalement livré en 2023.