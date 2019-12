Cristiano Ronaldo sera-t-il entraîneur ou non? Réponse

Dans un entretien accordé à DAZN Italie, le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo a apporté un coup de lumière sur la question de savoir s’il va se reconvertir en entraîneur après sa retraite. A travers ses explications, la star portugaise ne se voit pas dans cette posture d’entraîneur dans un futur proche, si elle raccroche les crampons.

A 33 ans, Cristiano Ronaldo continue de faire la UNE des journaux avec des records. Actuellement en Italie, l’ex-attaquant du Real Madrid a été primé deux fois de suite par la Série A. De Manchester United à la Juventus de Turin en passant par le Real Madrid, ses prouesses ne cessent de fasciner les amoureux du cuir rond qui ne rêvent que de le voir jouer. Mais pour combien de temps encore ?

A 33 ans, Cristiano se rapproche déjà de sa retraite. Qu’on le veuille ou non, le joueur va raccrocher un de ces jours. Et c’est à juste titre qu’on se demande: S’il va se reconvertir en entraîneur ou pas après sa retraite? Désormais, la réponse à cette interrogation inconnue. Le portugais ne s’imagine pas pour l’heure, une carrière d’entraîneur. C’est une confidence faite au DAZN Italie. Toutefois, il ne l’exclut pas dans l’avenir.

« En ce moment, je ne suis pas intéressé par le fait de devenir un entraîneur, mais peut-être qu’un jour, je m’ennuierai et j’en aurai envie. Il ne faut jamais dire jamais », a déclaré Cristiano Ronaldo.

Par ailleurs, Cristiano Ronaldo est revenu sur les changements observés durant sa carrière depuis 18 ans: « Par rapport à mes 18 ans, tout a vraiment changé (dans le football) … En ce temps-là, quand j’ai commencé à jouer au football, je voyais les choses différemment : c’était une passion plus naïve, plus spontanée et magique. Aujourd’hui, j’ai la même grande motivation à jouer. Je suis content de jouer au football, mais maintenant les priorités sont différentes: il faut gagner, il faut lever les trophées, il faut toujours être au top (…) Mais, la motivation est toujours la même. Le football continue de me faire du bien, ça me donne du bonheur. Je suis donc heureux et motivé et je veux jouer pendant de nombreuses années encore… », a ainsi déclaré Cristiano Ronaldo.