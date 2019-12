Côte d’Ivoire: visé par un mandat d’arrêt, Guillaume Soro risque « la prison à vie » (Procureur)

Le président du mouvement Génération et peuple solidaires (GPS) Guillaume Kigbafori Soro a fait objet d’une conférence de presse du procureur Richard Adou Kouamé ce jeudi 26 décembre à Abidjan. A en croire le chef du paquet ivoirien, le député de Ferké encourt la peine « la prison à vie ».

Le procureur de la république de Côte d’Ivoire est une nouvelle fois sorti ce jeudi pour apporter plus d’éléments sur ce qu’on peut appeler « affaire Guillaume Soro« . Lors de sa conférence de presse, Richard Adou Kouamé a expliqué que l’ancien chef du perchoir risque, pour les faits à lui reprochés, « la prison à vie ». « Ne serait-ce que pour l’attentat et complot contre l’autorité de l’Etat, c’est l’emprisonnement à vie » a déclaré le magistrat. Pour l’opportunité que Soro soit rapatrié à Abidjan, le procureur dit avoir saisi Interpol et voudra bien compter sur la coopération de tous les Etats afin d’appréhender l’ex-leader de la Fesci.

Le lundi 23 décembre a été une journée terrible pour l’ancien premier ministre et ses lieutenants. Au siège de son mouvement à Cocody, une quinzaine de militants dont des députés ont été arrêtés puis déposés à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca). Empêché d’atterrir en terre ivoirienne, le député a posé son jet privé à Accra avant de s’envoler quelques heures plus tard pour l’Espagne. Selon les dernières informations, Guillaume Soro serait à Paris. Une information non confirmée par son entourage. Figure clé de la scène politique ivoirienne, GKS, 47 ans, s’est déclaré candidat à la présidentielle de 2020.