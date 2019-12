Côte d’Ivoire: vers la levée de l’immunité parlementaire de Guillaume Soro

Send an email

Le feuilleton Guillaume Soro continue de dérouler ses épisodes. Activement recherché par la justice ivoirienne, le président de Génération et peuples solidaires verra son immunité parlementaire levée dans les prochaines heures.

Le procureur de la république près le tribunal de première instance d’Abidjan a émis lundi 23 décembre, un mandat d’arrêt contre Guillaume Soro, ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne. A la suite de cette décision judiciaire, la justice a adressé une note au chef du parlement demandant la levée de l’immunité parlementaire du député de Ferké. Selon des médias ivoiriens, le président de l’institution Amadou Soumahoro a réuni d’urgence le bureau de l’Assemblée afin de convoquer une session pour examiner la demande de la justice. Selon le procureur Richard Adou Kouamé, l’ex-premier ministre est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’Etat, détournements de deniers publics et blanchiments de capitaux.

A Abidjan, des députés, militants et proches de Guillaume Soro ont été arrêtés au siège de son mouvement à Abidjan par des hommes cagoulés à l’occasion d’une conférence de presse sur son retour avorté. Dans un communiqué, le mouvement Raci a dénoncé une violation flagrante des libertés individuelles et collectives de ces députés. Parmi ceux-ci figure l’ancien ministre des sports Alain Lobognon, élu de Fresco et réputé très proche de Soro.

D’Accra, Soro rallie l’Espagne!

Attendu dans la liesse populaire dans la capitale ivoirienne, l’ex-premier ministre a détourné son jet privé vers l’aéroport international Kotoko d’Acrra après avoir été informé d’un mandat d’arrêt émis à son encontre. Après plusieurs heures de tractations, Soro Guillaume et son staff sont obligés de redécoller pour l’Espagne qui a accepté de l’accueillir. Ex-allié du régime d’Alassane Ouattara et ex-secrétaire général de la Fesci, Soro s’est mué en opposant et a annoncé sa candidature à la présidentielle d’octobre 2020.