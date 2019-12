Côte d’Ivoire-mandat d’arrêt contre Guillaume Soro: le RHDP apporte son soutien à Alassane Ouattara

Send an email

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a apporté son ferme soutien au président Alassane Ouattara dans l’affaire Guillaume Soro. En conférence de presse, le parti présidentiel a appelé également les autorités judiciaires à appliquer avec rigueur, les lois sans distinction aucune.

Par la voix de son principal porte-parole, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, le parti au pouvoir a salué le mandat d’arrêt international émis à l’encontre de l’ancien président du parlement et encouragé le chef de l’Etat à poursuivre son programme de développement pour la Côte d’Ivoire. « Le RHDP salue la décision prise par les autorités judiciaires d’émettre un mandat d’arrêt international contre M. Guillaume SORO et invite à étendre cette mesure à tous ceux qui sont impliqués dans cette entreprise de renversement des institutions de la République » écrit la formation politique. Elle invite également les « autorités judiciaires à faire preuve d’une grande fermeté dans le traitement de cette procédure afin de débusquer tous les auteurs, leurs complices et leur appliquer la loi dans toute sa rigueur » ajoute-t-elle.

Après six mois passés à l’étranger, le chef du mouvement génération et peuples solidaires a décidé de rentrer au pays. Attendu à Abidjan dans la liesse populaire par ses partisans, Guillaume Soro a finalement atterri d’urgence à Accra avant de décoller pour l’Espagne. Selon le procureur, le député de Ferké est visé par un mandat d’arrêt pour atteinte à la sécurité de l’Etat, détournements de deniers publics et blanchiment d’argents. En Côte d’Ivoire, ces événements qui agitent la scène politique nationale à 10 mois de la présidentielle ravivent les tensions.