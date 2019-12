Côte d’Ivoire: le chanteur congolais Fally Ipupa hospitalisé d’urgence à Abidjan

Annoncé pour un concert en Côte d’Ivoire les 28 et 29 décembre 2019, le chanteur congolais Fally Ipupa est hospitalisé suite à des malaises, a rapporté le site congolais Mboté.

L’artiste Fally Ippupa a écourté sa tournée africaine suite à des malaises ressentis après son 2ème concert du 29 décembre 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Selon les proches de l’artiste cités par Mbote, l’artiste a été hospitalisé d’urgence à cause des troubles de fatigues déclenchées par l’enchaînement de plus de 15 dates lors de sa tournée qui devrait prendre fin par le concert à Bujumbura en passant par Goma et Kigali.

Pierre angulaire du groupe Quartier Latin de Koffi Olomidé, où il a évolué pendant presque dix ans, Fally a des goûts musicaux qui vont du classique au hip-hop. Ce large panel lui permet de s’orienter vers de nouvelles sonorités. Fort de ses influences (Marvin Gaye, Shaggy, Craig David etc.) et de ses racines africaines, le musicien marie les musiques du monde à des sonorités plus modernes et urbaines.