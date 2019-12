Côte d’Ivoire: des armes, munitions et équipements découverts au domicile de Guillaume Soro (Procureur)

«Empêché» d’atterrir à Abidjan et accusé de «tentative d’atteinte à l’autorité de l’Etat», de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, Guillaume Soro n’est pas au bout de ses peines. Des armes, munitions et équipements radios ont été découverts au domicile de l’ex-chef rebelles, à la suite d’une perquisition.

Guillaume Soro est de nouveau sur le banc des accusés. Selon le Procureur de la République de Côte d’Ivoire, Adou Richard Kouamé, des armes, munitions et équipements radios ont été découverts au domicile de Soro Guillaume, suite à une perquisition. Un enregistrement sonore de plan de déstabilisation a été aussi intercepté », rapporte Adou Richard, lors d’une conférence de presse, jeudi 26 décembre 2019.

Selon les dernières informations, les services de renseignement américains auraient remis à leurs homologues ivoiriens des enregistrements sur la préparation d’un putsch par l’ancien chef rebelle. Dans sa déclaration sur la première chaîne ivoirienne, le Procureur révélait que « les éléments en possession des services de renseignement, dont un enregistrement sonore, établissent clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment ».

Un mandat d’arrêt international a été émis lundi soir par la justice ivoirienne contre l’ex-président du parlement et candidat à la présidentielle de 2020 Guillaume Soro, qui devait rentrer en Côte d’Ivoire et dont l’avion a finalement atterri au Ghana. A dix mois de l’élection présidentielle d’octobre 2020, Guillaume Soro était vu comme un challenger sérieux et son retour au pays prévu, après six mois d’absence, était impatiemment attendu par ses partisans pour lancer sa campagne électorale. Mais les choses semblent se compliquées pour le candidat à la présidentielle de 2020.