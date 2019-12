Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé condamné

En Côte d’Ivoire, la sentence de Charles Blé Goudé est tombée et il a bel et bien été reconnu coupable de crime de guerre et condamné à une longue peine de prison par contumace.

Alors qu’il se trouve à la Haye pour répondre de crime de guerre et crime contre l’humanité, accusations des quelles il a été d’ailleurs blanchie par la CPI, Charles Blé Goudé doit encore faire face à la justice de son pays.

Après l’audience du 30 décembre statuant sur l’affaire de crime contre des prisonniers de guerre, crime dont on accuse le président du Cojep, Charles Blé Goudé, le juge a statué et reconnu ce dernier coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a condamné l’ancien ministre à 20 ans de prison ferme, 10 ans de privation de droits civiques et 200 millions d’amende à verser aux familles des victimes. Cette nouvelle condamnation intervient alors que Guillaume Soro, ancien Président de l’assemblée nationale ivoirienne, et adversaire probable de Ouattara a vu aussi délivré un mandat d’arrêt.