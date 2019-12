Côte d’Ivoire: Charles Blé Goudé condamné par contumace à 20 ans de prison ferme

Send an email

Charles Blé Goudé vient d’être condamné par contumace à Abidjan, par la justice ivoirienne. L’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo toujours en résidence surveillée à La Haye, a été condamné à 20 ans de prison ferme, 10 ans de privation de ses droits, un mandat d’arrêt et 200 millions à verser aux victimes.

Le procès de Charles Blé Goudé s’est ouvert à Abidjan le 19 décembre dernier en l’absence de ses avocats qui ont dénoncé une procédure engagée par le ministère public. L’audience qui avait été reportée a eu lieu ce lundi 30 décembre 2019 à Abidjan au Plateau. Selon ‎l’Agence de Presse Régionale‎, toujours en résidence surveillée à La Haye, l’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a été condamné par contumace à 20 ans de prison ferme, à 10 ans de privation de ses droits et à 200 millions de FCFA de dommages-intérêts à verser aux parents des victimes.

En novembre dernier, la chambre d’instruction du parquet général d’Abidjan a décidé de renvoyer Charles Blé Goudé devant le tribunal criminel. « La chambre d’instruction a conclu à son renvoi devant le tribunal criminel, l’ancienne cour d’assises », a confié jeudi 7 novembre, le procureur général de la cour d’appel, Leonard Lebry. Leonard Ledry a précisé que les faits pour lesquels Blé Goudé « est poursuivi concernent : les actes de tortures, d’homicides volontaires, de traitement inhumain, d’atteinte à l’intégrité physique, de viol, d’assassinats et d’attentat à la pudeur commis durant les barrages d’autodéfense dans le courant des années 2010 et 2011, et la complicité de ses crimes commis par lui-même ou ses partisans sur l’ensemble du territoire ».