Côte d’Ivoire: arrêtés, des députés et proches de Guillaume Soro déférés à la Maca

Les proches de Guillaume Soro arrêtés lundi au siège du mouvement Génération et peuples solidaires (GPS) ont été déposés dans la matinée de ce mercredi 25 en prison après comparution devant le procureur de la république.

Quinze militants et proches du président Guillaume Soro arrêtés mardi ont été transférés ce mercredi 25 décembre à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), selon connexion ivoirienne. Parmi ceux-ci, figurent six élus et présidents de partis de l’opposition. Ils sont accusés de trouble à l’ordre public et rébellion alors qu’ils animaient une conférence de presse à Cocody dans l’Est d’Abidjan pour expliquer le retour avorté de leur leader en Côte d’Ivoire.

Après leur arrestation, le PDCI de Henri Konan Bédié et plusieurs autres partis d’opposition ont dénoncé la violation flagrante de l’immunité parlementaire des députés arrêtés et la marginalisation des libertés collectives et individuelles. Depuis l’Espagne où il réside actuellement, l’ancien président de l’Assemblée nationale a évoqué une « décision arbitraire » dénonçant une « dérive autoritaire digne des pires régimes dictatoriaux ». Sous le coup d’un mandat d’arrêt international, Guillaume Soro est poursuivi pour atteinte à l’autorité de l’Etat et détournements de deniers publics.