Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara se prononce sur l’affaire Guillaume Soro

L’intelligent d’Abidjan a fait cas des propos du président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef d’Etat se serait entretenu avec Obiang Mbasogo au sujet de l’affaire Guillaume Soro. Le droit sera dit, a-t-il juré à la fin de leur tête-à-tête.

Alassane Dramane Ouattara n’a pas mâché ses mots sur le sujet. « J’aurais pu dire que le dossier est entre les mains de la justice et ne pas m’appesantir dessus, mais je peux vous dire que nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d’Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. » Pour être plus complet sur cette actualité, le chef de l’Etat fait remarquer que « les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la Commission électorale indépendante et même si c’était le cas, nul n’est au-dessus de la loi, aussi bien les anciens Présidents, les présidents d’Institutions, le Président de la République que tous les autres. »