Côte d’Ivoire : « Alassane Ouattara a privé les Ivoiriens de fêtes de fin d’année », Affoussiata Bamba

Suite à la sortie du président de la république de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, sur l’affaire Guillaume Soro, Affoussiata B. Lamine a réagi énergiquement et s’en prend au chef de l’Etat. Sur TV5, elle l’accuse de priver les Ivoirien de fin d’année paisible.

Affoussiata Bamba Lamine, ancienne ministre de la communication et membre du collège d’Avocats de Guillaume Soro, a réagi sur les différentes explications du procureur de la république de Côte d’Ivoire et les mises en garde du président Ouattarra, dans ce qu’il convient d’appeler désormais, l’affaire Soro. Répondant aux propos du procureur, selon lesquels il existerait un enregistrement audio qui compromet l’ancien chef rebelle dans un complot pour déstabiliser la Côte d’Ivoire, Bamba insiste sur le fait que cet enregistrement date de 2017 et qu’il est tronqué. Mais enfin où est la preuve qu’ils ont participé à une déstabilisation du pouvoir ? « Où est la preuve de cette déstabilisation c’est un audio qui serait la preuve de cette déstabilisation ? », s’est-elle interrogée.

D’un autre côté, Affoussiata Bamba Lamine revient sur les propos de Ouattara et indique qu’ils « sont indignes, il manque de recul, de pondération, de sagesse. En un mot ce sont des propos irresponsables. Ces propos mettent à nu le roi et montrent clairement que le Président Alassane Ouattara n’avait qu’une seule chose en tête. C’est-à-dire se maintenir au pouvoir par la force ». Aussi l’avocate tient-elle pour responsable le chef de l’Etat pour d’éventuels troubles émotionnels que subiraient les Ivoiriens en cette fin d’année. « Monsieur Alassane Ouattara a privé les Ivoiriens de fêtes de fin d’année. C’est lui qui crée la tension dans ce pays. Après avoir imposé aux Ivoiriens une crise postélectorale, Alassane Ouattara créé une crise préélectorale », a-t-elle souligné.