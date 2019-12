Congo: Dénis Sassou Nguesso désigné candidat de son parti à la présidentielle de 2021

Dénis Sassou Nguesso est à nouveau désigné par les membres de son parti pour être candidat à la présidentielle de 2021. A l’issue du congrès du Parti congolais du travail (PCT), les militants ont porté leur choix sur le dirigeant de 76 ans.

Réuni en congrès du 27 au 30 décembre, le parti congolais du travail (PCT) a désigné son candidat pour la présidentielle de 2020. Sans grande surprise, c’est le chef d’Etat en exercice Dénis Sassou Nguesso qui a été plébiscité par les congressiste. « Les 2.588 congressistes ont décidé unanimement que le camarade Denis Sassou Nguesso soit reconduit à la tête du comité central [du parti] et qu’il soit notre candidat à l’élection présidentielle de 2021 » a déclaré le secrétaire général du parti Pierre Ngolo. Pour un cadre du parti et député au parlement, c’est le choix de la stabilité et de la paix. Âgé de 76 ans, Sassou Nguesso a passé 35 ans à la tête du pays. Selon la constitution du Congo, il est rééligible en 2021 et 2026.

Outre le chef d’Etat, le congrès a renouvelé quelques instances du parti. Au secrétariat, Pierre Moussa a été élu pour un mandat de cinq. Il succède à Pierre Ngolo, qui est le président du sénat. Le nouveau secrétaire général a occupé de hautes foncions au plan international.