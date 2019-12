Cité dans une s&xtape diffusée sur pornhub, le rappeur Asap Rocky réagit

Une vidéo pornographique mettant en scène le rappeur Asap Rocky s’est retrouvée sur Pornhub, une plateforme dédiée aux vidéos X. Alors que le visage du rappeur n’apparaît à aucun moment dans la vidéo (régulièrement supprimée, et repostée selon raprnb), il est possible de le reconnaître de par ses tatouages : sur son bas ventre, et entre le pouce et l’index de sa main gauche.

Quelques heures plus tard, l’artiste a expliqué sur tweeter qu’il n’est pas l’homme derrière la vidéo érotique. “Mon p3nis et moi nous sommes réveillés avec une vidéo de mauvaise qualité. Etant moi-même son avocat, nous sommes prêts à défendre ces coups de rein faibles et ce manque de brisage de chatte. Une longue liste de femme satisfaites peut également en attester. Mais la plus grosse blague est de voir des gens qui ne l’ont jamais baisé, le noter” a t-il publié.

MY PENIS AND I WOKE UP 2 THE ALARMING DISTURBANCE OF A VIDEO CLIP 2DAY .AS HIS DEFENSE ATTORNEY WE’RE PREPARED 2 DENY ANY SLOW STROKES OR LACK OF KILLIN THE PUSSY .A LONG LIST OF SATISFIED WOMEN CAN ATTEST TOO. BUT THE REAL PUNCHLINE IS SEEING PPL WHO NEVER FUCKED HIM RATE HIM 😮

