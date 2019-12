“C’est terminé, cette comédie-là”: les propos “discourtois” de Nicéphore Soglo à Alpha Condé

Les anciens présidents d’Afrique de l’Ouest, le Béninois Nicéphore Soglo et le Nigérian Goodluck Jonathan étaient en mission en Guinée, du 9 au 13 décembre 2019, pour que le processus électoral en cours aboutisse à des élections législatives apaisées comme prévues en février 2020. Envoyés par le National Democratic Institute (NDI) et de la Fondation Kofi Annan, les deux anciens chefs d’État ont évalué les préparatifs des élections législatives.

After a meeting with His Excellency President Alpha Konde at the end of a weeklong assessment of the political environment conducted by the joint mission of the @NDI and the @KofiAnnanFdn ahead of Guinea's forthcoming parliamentary polls… pic.twitter.com/4NvwU0hcQQ

— Goodluck E. Jonathan (@GEJonathan) December 14, 2019