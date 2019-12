Canada: cette stratégie de Meghan Markle et Harry pour échapper aux photographes

Au Canada pour les fêtes de fin d’années, la duchesse Meghan Markle et le prince Harry ont adopté une stratégie pour fuir les photographes.

Alors qu’ils étaient guettés par des paparazzis, Meghan Markle et le prince Harry ont réussi à disparaître des radars et éviter les photographes afin de rester le plus discrets possible. Leur destination a été dévoilée selon Gala par le premier ministre du pays Justin Trudeau qui a lâché le morceau alors que leur lieu de villégiature est longtemps resté secret. Selon le Daily Mail, Meghan et Harry ont posé leurs valises dans une luxueuse demeure sur l’île de Vancouver, dans la commune rurale de North Saanich. Le média informe que le manoir appartient à un mystérieux millionnaire et est protégé par un haut portail qui a été couvert par un panneau opaque pour protéger un peu plus le duc et la duchesse. « Des grandes clôtures temporaires ont aussi été érigées tout autour de la propriété pour l’occasion et des caméras installées. Enfin, des gardes de sécurité patrouillent toute la journée devant la demeure et dans les rues avoisinantes » décrit Gala.

Située au bord de l’eau, cette demeure d’une valeur de 14 millions de dollars offre également à Meghan Markle, le prince Harry et leur fils Archie, le nécessaire pour passer un agréable séjour sans avoir à mettre le nez dehors et surtout sans avoir à affronter l’extérieur et la horde de photographes qui les y attend.