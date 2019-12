C8: accusé de plagiat par France2, l’animateur Cyril Hanouna tacle Yannick Letranchant

Cyril Hanouna est accusé de plagiat par France 2 pour avoir préparé une émission spéciale grève du 5 décembre. Une accusation qui a fait réagi l’animateur de Touche pas à mon poste.

Alors que la France se voit touchée par une grève de grande ampleur ce jeudi 5 décembre 2019, l’animateur de C8 a décidé d’adapter son programme à l’air du temps. Il s’agit d’un numéro spécial grève de Balance ton post, une émission qui fait grincer des dents à France 2, qui a accusé Cyril Hanouna de plagiat. Et pourtant, ce n’est pas la première fois que Cyril Hanouna lance un BTP adapté aux événements. On se rappelle des Gilets jaunes fin 2018, du grand débat fin janvier où il avait reçu Marlène Schiappa, de début février, toujours pour le grand débat où il avait invité François de Rugy.

Sur France 2, le même soir, Léa Salamé et Thomas Sotto ont également présenté leur émission spéciale «Vous avez la parole» consacrée à la grève. Ils ont reçu Gérald Darmanin, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement et Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, Dominique Carlac’h, vice-présidente du MEDEF puis Alain Madelin, ancien ministre de l’Economie et des Finances.

France 2 en colère, Cyril Hanouna riposte

Des titres et concepts très proches l’un de l’autre au point d’attiser la colère de Yannick Letranchant, directeur de l’information de France Télévisions qui n’a pas caché son agacement au micro d’Europe 1. « Si on est gentil, on peut dire que c’est pas très confraternel et si on est méchant, on peut dire que ça confine au plagiat. D’autant que, nous, ça fait un mois qu’on est dessus », a confié Yannick Letranchant. Il ajoute: « Ce qu’on trouve un peu surprenant, c’est que le même soir, on se retrouve avec le même intitulé, la même scénographie. »

Selon le magazine Voici, à quelques heures de la diffusion de Balance ton post, Cyril Hanouna a répliqué sur son compte Twitter: « Bon bah mdr ! Et la priorité c’est de donner la parole aux gens et de faire avancer les choses ! », a-t-il répliqué sur le réseau social avant de s’en prendre à Yannick Letranchant. «Très étonné que les patrons de l’info de France 2 pensent plus à faire du buzz qu’à faire une bonne émission ! Et la France en colère, on l’a fait le 18 novembre 2018! Mais bon, sans rancune », va ajouter.