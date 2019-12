Burkina-Faso: Kemi Seba condamné

L’activiste franco-béninois Kemi Seba a été condamné ce jeudi 26 décembre 2019 à deux mois de prison avec sursis et une amende de 200 000 FCFA par le tribunal de Ouagadougou.

Kemi Seba sera-t-il incarcéré?…Relaxé? Ou encore expulsé? Ces différentes questions ont enfin une réponse. Arrêté et mis en garde à vue le samedi 21 décembre pour des propos jugés « outrageants » qu’il a prononcés à l’encontre des dirigeants africains, Kemi Seba a été déclaré coupable ce jeudi 26 décembre 2019 par le tribunal de de Ouagadougou. Alors que le parquet a requis un an de sursis et 2.000.000 FCFA d’amende contre le président de l’ONG Urgences Panafricanistes, le tribunal à quant à lui, condamné Kemi Seba à deux mois de prison avec sursis et une amende de 200.000 FCFA.