Bon à savoir : les bienfaits de la clémentine

La clémentine est un fruit de la famille des agrumes. Elle dispose de plusieurs bienfaits ignorés par beaucoup. Découvrez ici quelques-uns.

La clémentine, l’un des agrumes phares de l’hiver est un petit fruit rond peu calorique, originaire d’Algérie. Elle est en effet issue d’un croisement entre une mandarine et une orange. On la consomme plutôt crue et en quartiers. Elle nous procure de l’énergie et nous protège. Ce fruit regorgé de la vitamine C lutte contre les rhumes, ainsi que d’autres infections. Voici certains de ces bienfaits sur la santé.

La clémentine, un fruit anti-vieillissement

Cet agrume renferme des caroténoïdes, précurseurs de la vitamine A, qui limitent le vieillissement prématuré des cellules de l’organisme en neutralisant les radicaux libres, tout comme la vitamine E également présente dans le fruit.

La clémentine, lutte contre la fatigue

Deux clémentines permettent de couvrir environ la moitié des besoins quotidiens en vitamine C. Cette vitamine est très utile, surtout en l’hiver, car elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire, qui est mis à contribution avec les virus saisonniers. La clémentine renferme aussi un peu de zinc et de cuivre qui renforcent également les défenses immunitaires.

La clémentine, un agrume anti-crampes

Le potassium et le magnésium sont deux minéraux qui interviennent au niveau musculaire. En cas de carence, des crampes peuvent survenir, notamment lors de la pratique d’une activité physique. Il est donc conseillé de consommer de quatre clémentines par jour. Car ces quatre clémentines apporteront 16 % des besoins quotidiens en potassium et 8 % des besoins quotidiens en magnésium.

La clémentine faire le plein de minéraux

Ce petit agrume regorge de nombreux minéraux : avant tout du potassium, bon pour les muscles, les nerfs et les reins, mais aussi du calcium indispensable à la bonne santé osseuse. En proportion moindre, elle contient également du magnésium, antistress, et du fer nécessaire aux globules rouges.