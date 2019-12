Bon à savoir : la consommation régulière du piment réduit les risques d’AVC

Le piment est évité par bon nombre de personnes à cause de son saveur piquant. Cependant, il est regorgé de beaucoup de bienfaits sur la santé humaine comme la lutte contre les infarctus, les AVC, …

Le piment, un ingrédient de base de la cuisine, était déjà connu pour ses effets protecteurs contre le cancer du poumon , ainsi que contre celui colorectal, selon une ancienne étude. Une autre a ajouté par la suite que cette épice a aussi des effets de longévité. Les consommateurs de piment rouge ont un taux de mortalité de 21,6 % comparé à un taux de 33,6% chez les non-consommateurs.

A en croire une nouvelle étude, réalisée sur un échantillon de plus de 20.000 personnes en Italie, il s’est avéré que la consommation régulière de piment participe à une réduction du risque de mortalité cardiovasculaire et d’infarctus. En effet, au cours de l’étude, les chercheurs ont constaté que les volontaires qui consommaient de la cuisine pimentée au moins 4 fois par semaine avait un risque de décès par crise cardiaque réduit de 40% et un risque de décès par AVC, diminué plus que de moitié.

Selon l’étude, cet effet sur l’espérance de vie serait dû à la capsaïcine, un des composés du piment, qui possède de nombreuses vertus pour l’organisme humain. Il métabolise la graisse, stocke l’énergie dans différents organes et protège contre l’accumulation de plaques susceptibles de boucher les artères. Il a également un effet protecteur contre le cholestérol et désactive certains régulateurs de croissance cellulaires, permettant de réduire le risque de tumeurs cancéreuses.