Bénin – Vie des partis politiques: malaise au sein du parti Bloc Républicain

Le parti Bloc Républicain est divisé en son sein. C’est du moins l’expression qui se dégage de la rencontre tenue ce weekend par cette formation politique qui enregistre des mécontentements internes notamment dans la première circonscription électorale.

L’unité est brisée au sein des militants de la première circonscription électorale du parti Bloc Républicain. C’est du moins ce que rapporte « Kandi fm », une radio du septentrion. Selon cette source, des frictions internes naissent au sein de cette formation politique depuis les dernières élections législatives. Ces mécontentements internes s’accentuent de plus en plus à la veille des élections municipales, communales et locales de 2020. En effet, le Samedi 28 Décembre 2019 à Donwari lors d’une rencontre, des militants à la base ont extériorisé leur mécontentement en exigeant de voir clair dans la gestion du parti au niveau de leur circonscription électorale.

En colère, ces militants déplorent la gestion qui est faite dans les instances à la base du parti au sein de la première circonscription électorale. A les croire, la gestion des responsables de cette circonscription électorale ne respecte pas les règles de transparence. Aussi ont-ils demandé la démission de Tamou Wahabou candidat malheureux aux élections législatives du 28 avril dernier afin que celui-ci puisse accroître sa chance pour les échéances à venir en intégrant une autre formation politique qui lui reconnaîtrait ses mérites; rapporte la même source.