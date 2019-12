Bénin: un nouveau mouvement, né pour porter Patrice Talon en triomphe

Send an email

Il est né ce samedi 28 décembre 2019, un mouvement dénommé « mouvement d’union » (Mu). La cérémonie qui consacre sa naissance s’est déroulée à Cotonou en présence de plusieurs personnalités politico-administratives.

Fidèles de l’église du christianisme céleste pour la plupart, les membres fondateurs de ce mouvement ont clairement exposé les raisons qui fondent la mise sur pied d’une telle plateforme. En effet, après avoir observé les réalisations du gouvernement de Patrice Talon et convaincus de ce qu’il est sur le bon chemin, ces jeunes ont pris la décision de porter sur les fonts baptismaux ledit mouvement.

Venus de quatre circonscriptions électorales à savoir les 15è, 16è, 19è, 20è, ils n’entendent plus rester en marge des oeuvres qui deviennent palpables sous le régime de la rupture. C’est pourquoi ils ont reçu l’approbation de certains hommes politiques travaillant pour le président Patrice Talon. Hypolite Hazoumè et Patrice Nobimé ont salué l’initiative et ont promis transmettre le message à qui de droit. D’autres églises emboîteront-elles les pas à ces jeunes célestes? Bien malin qui pourra répondre.