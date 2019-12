Bénin: toujours célibataire, la chanteuse Sessimè n’exclut pas d’adopter des enfants

La chanteuse béninoise Sèssimè est célibataire sans enfants. Même si cela ne représente pas une persécution mentale pour elle, elle envisage au pire des cas adopter des enfants qui l’appelleront maman.

Dans un entretien accordé à my addictive, la chanteuse béninoise Sessimè a évoqué ses réactions sur sa page Facebook en réponse aux internautes qui l’accusent d’être toujours célibataire et de mal s’habiller. “J’ai grandi en nourrissant le rêve que je vais me marier en robe blanche comme toute fillette qui a rêvé se marier à l’église, mais j’ai pas encore eu cette chance, peut être qu’elle viendra. Mais aujourd’hui, je me dis que ça peut ne pas aussi venir. Une chose est ce qu’on veut, ce qu’on souhaite ardemment mais autre chose est ce que la vie nous offre. On n’a pas tous les mêmes chances, on a pas tous les mêmes opportunités” a répondu Sessimè à la question “tu penses toujours te marier ou tu aimerais demeurer célibataire ?“.

Selon les confidences de Sessimè, elle a eu à partager des relations intimes qui lui ont fait croire que ça pouvait aller jusqu’au mariage mais qui au finish n’ont pas marché. “Et je me dis que si je suis heureuse en relation, mariage ou pas mariage, je me contente de ça, je me contente de ce bonheur là. Si Dieu dit que je vais me marier, je me marierai. Mais je n’en fais pas une persécution mentale, je n’en fais pas un handicap. Je me dis que c’est pas parce que je n’ai pas eu ce que je veux que je vais arrêter de vivre, Non!” a clarifié l’interprète de My praise.

“… J’irai adopter des enfants”

Avec la tête haute et sans états d’âme, Sessimè apprend à vivre et à être heureuse mariée ou pas. Mais elle ne souhaite pas restée célibataire et encore moins sans enfants. “Sinon, je ne souhaite pas demeurer célibataire mais je souhaite partager ma vie avec quelqu’un, pouvoir parler de mes projets avec quelqu’un, me sentir aimer, chouchouter par quelqu’un, pour qui je vais faire des enfants” a t-elle clarifié avant d’informer qu’elle a un homme dans sa vie. “Mais sachez que j’ai un homme avec qui je partage ma vie, qui me donne de l’amour, qui me rend heureuse. Donc, je ne me sens pas seule. Il est vrai, je n’ai pas encore eu d’enfant, je ne sais pas pourquoi. Peut être que l’heure de Dieu n’a pas encore sonné”.

Pour elle, il y a beaucoup d’enfants aujourd’hui qui sont sans parents, qui sont dans les orphelinats, qui attendent qu’on les adopte pour avoir une famille. C’est pourquoi, au cas où elle n’arriverait à avoir des enfants, “chair de ma chair, sang de mon sang”, elle compte bien en adopter afin de leur témoigner toute l’affection d’une mère comme s’ils étaient de son propre sang. “Peut être qu’un jour, j’irai adopter des enfants qui m’appelleront maman et appelleront mes parents grands-parents” a affirmé.