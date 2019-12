Bénin: Sweet Glory signe son retour avec un nouveau single “Délivré ” (audio)

Le célèbre chanteur de l’ex-groupe musical All baxx a lancé dimanche 08 décembre 2019 un nouveau single intitulé “Délivré “.

Après son titre “Assou” sortie récemment, le chanteur Sweet Glory vient d’enchaîner avec un nouveau titre officiellement sorti ce dimanche 08 Décembre 2019. A travers “Délivré “, l’ex chanteur du groupe All Baxx (disparu des discothèques après la mort de Bluv Léonid Bento le 25 août 2013) prie pour tous les béninois. Un titre qui semble être la bienvenue à l’orée de l’année nouvelle 2020.

Fils d’un chanteur et compositeur traditionnel, Sweet Glory est un artiste béninois. Il a sorti 4 albums avec le groupe All Baxx où il s’était fait remarqué avec sa voix qui défie toute concurrence. Depuis 2010, il chante en solo et réunit déjà près de cinq singles notamment “Jimkata” en 2013, “Les hommes sont des bébés” en 2015 et “Fêcha” en 2016 qui tournent en boucle sur les radios et télévisions du Bénin.