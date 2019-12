Bénin: sit-in des travailleurs de Contrelec ce lundi 30 décembre 2019

Send an email

Les travailleurs de l’Agence de contrôle des installations électriques intérieures étaient en sit-in ce lundi 30 décembre au siège de l’entreprise à Cotonou. Ils dénoncent la gestion du directeur général et entendent manifester jusqu’à satisfaction totale de leurs revendications.

Un sit-in sur le tas. C’est ce à quoi se sont donnés les travailleurs de Contrelec ce lundi matin. A la cérémonie des couleurs, ils ont manifesté leur mécontentement face à la gestion du directeur général. Ils promettent continuer sur la même lancée jusqu’à satisfaction totale de leur plateforme revendicative. Désiré Kassa, secrétaire général du syndicat, dénonce la gestion solitaire, royale, cavalière et opaque du directeur général.

En plus des avancements et du paiement immédiat des rappels, le syndicat des travailleurs de Contrelec exige du directeur général le remboursement des primes « abusivement perçues ». Ils réclament le remboursement sans délai des frais de péage illégalement perçus ainsi que les primes de téléphones. Ils attendent également de la direction générale, le remboursement des frais de mission datant de deux ans et relatifs au projet Niba Pqme. Si rien n’est fait, menacent-ils, le sit-in sur le tas se poursuit le lundi prochain.