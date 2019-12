Bénin: près de 11 millions de tonnes de marchandises traitées au PAC en 2019

Send an email

Face aux députés le vendredi 27 décembre 2019, le président Patrice Talon a fait le bilan de l’action gouvernementale dans les différents secteurs d’activités. En ce qui concerne le secteur portuaire, le Chef de l’Etat a annoncé les chiffres qui illustrent les performances réalisées en 2019 par l’équipe dirigeante du Port Autonome de Cotonou (PAC) dont la gestion est confiée au port d’Anvers.

Au cours de l’année 2019, le Port Autonome de Cotonou (PAC) a traité près de 11 millions de tonnes de marchandises. C’est ce qu’il convient de retenir des propos du Chef de l’Etat qui note une progression par rapport à l’année 2017. « Le trafic global cumulé import et export s’établira à près de 11 millions de tonnes en 2019 contre 9,4 millions en 2017, soit une progression de 15% du trafic », a-t-il fait savoir.

Selon le président de la République, ces performances réalisées par le PAC communément appelé « le poumon de l’économie béninoise » se justifient par la gestion déléguée mise en oeuvre depuis près de deux ans. « S’agissant tout particulièrement du Port de Cotonou, la mise en œuvre de la gestion déléguée permet déjà, moins de deux ans après, de moderniser ses pratiques et équipements, d’augmenter ses capacités et de le rendre plus compétitif, toutes choses qui améliorent ses rendements », a-t-il déclaré devant les députés.