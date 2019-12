Bénin: pour 2020, Guy Mitokpè invite à la détermination et au pragmatisme

L’ancien député Guy Mitokpè a présenté ses vœux de nouvel an au peuple béninois ce jour. Dans son message publié sur sa page Facebook, ce membre actif de la « Résistance » a invité les uns et les autres à faire preuve de détermination et de pragmatisme au cours de la nouvelle année afin que le combat pour la restauration de la démocratie porte des fruits.

Au cours de l’année 2020 qui débute dans quelques heures, l’ancien député de l’opposition, membre actif de la « Résistance nationale » pense que la lutte de la restauration des acquis démocratiques qui selon lui, sont mis en cause, doit être animée avec plus de détermination. « Notre lutte pour plus de justice sociale et pour plus de démocratie, doit connaître en cette nouvelle année 2020, une nouvelle détermination, il nous faudra beaucoup plus de pragmatisme », a-t-il écrit.

Guy Mitokpè souhaite une heureuse année 2020 de bonheur, de paix et de prospérité à ses compatriotes. Il a surtout manifesté une attention particulière à l’endroit des exilés et d’autres personnes emprisonnées. « J’ai une pensée spéciale pour dame Okoumassou , Hamiss Dramane, Ignace SOSSOU et tous les frères en prison pour leurs opinions .J’ai une pensée pour nos exilés, tous nos exilés, particulièrement ceux qui sont traqués pour le noble combat commun pour plus de démocratie. C’est la défense de la démocratie qui vous a éloignée de votre pays , mais c’est aussi la démocratie qui vous rendra à vos familles et à votre Nation », a-t-il lancé à l’endroit des concernés.