Bénin: Pluie d’éloges après le concert du controversé chanteur Vano Baby

Le chanteur béninois Vano Baby encore appelé le sorcier vivant ‘’Azétor Gbèdé’ était en concert live ce samedi 28 décembre 2019 à l’espace Canal Olympia de Wologuèdè. Cette manifestation qui a réuni aussi bien des artistes internationaux que locaux a été validée par les fans de la musique urbaine au Bénin.

On s’en souvient comme si c’était hier. Connu pour son côté provocateur, lors de sa prestation au « Concerto » le samedi 15 juillet 2017 à Cotonou, l’artiste béninois Vano Baby avait dépassé les limites pour avoir dansé sur scène avec une femme quasiment nue. Deux ans après ce ‘’scandale’’ qui a défrayé la chronique, le sorcier vivant ‘’Azétor Gbèdé’ a, en collaboration avec la maison de production «Universal Music», fait du bouquant sur Cotonou samedi dernier. «Je vous promets qu’il y aura de belles surprises. Personne ne va assister à ce qu’on avait vécu et qui a fait couler d’encre et de salive. Ce sera du vrai show où je prendrai soin de mon public avec des sonorités qui accrochent», rassurait le sorcier vivant ‘’Azétor Gbèdé’ à l’annonce du concert.

Vano Baby assure, les fans d’accord!

Au lendemain du concert qui a réuni comme annoncé près de 18.000 participants, l’artiste a dans une publication sur sa page Facebook remercié ses fans pour leur confiance. « #MERCI au Tout-Puissant pour cette #BENEDICTION . Grâce à vous ce Samedi #28Decembre2019 le petit rappeur d’autrefois est devenu quelqu’un. MERCI MERCI MERCI à tous pour cette grosse force. Vous êtes ma seule vraie famille » peut-on lire en légende de trois clichés du concert. Il n’en fallait pas plus pour susciter la bénédiction des fans qui pensent avoir suivi le plus beau spectacle de leur vie. « Super intéressant ce concert ,et on doit remercier ton staff ,et surtout ta manière de faire la communication… Félicitations, bravo Vano »; « Bro tu as déchiré walaye je te kiff depuis le Mali, euh je veux que tu fais une featuring avec IBA ONE LE PRINCE DU RAPPE MALIEN COMME TON BOSSE BLAAZ et passe une excellente soirée »; « Félicitations à toi grando…. J’étais tellement comblé de joie…. J’ai quitté la Vallée de L’OUÉMÉ pour te soutenir,mais je kiff fort… VANO BABY Officiel Sa vient du Bénin (Ndlr); « Un concert parfait, t’as assuré et le retour de Mr blaaz sur scène c’était tranquille’ il a bien dit que t’es le seul plus humble avec lui » donc t’es un 10, un champion. bref ‘ on a apprécié. big UP » ont commenté entre autres les internautes.

Des éloges qui sûrement, permettront à Sylvanus Adjivon alias Vano Baby ou encore le sorcier vivant ‘’Azétor Gbèdé’ d’orienter sa carrière musicale vers l’international aussi .