Bénin: Patrice Talon présente les actions menées dans l’enseignement supérieur en 2019

Dans son discours sur l’état de la nation prononcé ce vendredi 27 décembre 2019 au Parlement, le président Patrice Talon n’a pas occulté le sous-secteur de l’enseignement supérieur. Il a en effet présenté les actions fortes menées par son gouvernement pour l’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants.

Dans le secteur public, le président Patrice Talon informe que son Gouvernement a « poursuivi le renforcement des infrastructures et équipement de recherche sur divers campus universitaires, ainsi que l’amélioration des curricula de formation ». Toujours dans le cadre de l’amélioration de la qualité de formation, le gouvernement a « procédé au recrutement de 200 assistants au titre de 2018 – 2019 pour renforcer le personnel enseignant et le processus de recrutement de 100 autres est en cours au titre de 2019 – 2020 », a souligné le Chef de l’Etat.

Sur le plan social, le gouvernement, selon les propos du Chef de l’Etat a « doublé le nombre d’allocataires de bourses et secours universitaires ». A en croire le président, le nombre d’allocataires de bourses et secours est passé de « 14.197 en 2017-2018 à 29.977 en 2018-2019, soit 15.780 nouveaux bénéficiaires et ce nombre est porté à 20.010 pour l’année 2019-2020, soit encore 27% d’augmentation ».

Quid du secteur privé?

Dans l’enseignement supérieur privé le gouvernement a poursuivi les réformes engagées depuis 2016. Il s’agit notamment des examens nationaux de Licence et de Master dont l’objectif est d’assainir le secteur des établissements privés d’enseignement supérieur.