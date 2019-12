Bénin: Patrice Talon annonce un projet de nutrition de la petite enfance

Send an email

Sacrifiant à la tradition ce vendredi 27 décembre 2019 devant la représentation nationale, le chef de l’Etat a annoncé une bonne nouvelle: les enfants seront pris en charge, du moins sur le plan alimentaire, très prochainement par l’Etat béninois.

Patrice Talon, visiblement serein lors de son message sur l’état de la nation, a abordé le volet relatif aux cantines scolaires. Il a fait savoir qu’en 2019, le programme a atteint 51% des écoles maternelles et primaires et que 15 milliards sont prévus pour l’année prochaine afin de réaliser l’exploit « une école, une cantine« . Ce programme impacte directement plus de 800 mille enfants dans les écoles. Ce qui justifie leur maintien dans le système éducatif. Mais le Bénin projette de faire mieux.

Aussi pour aller plus loin le gouvernement envisage-t-il de lancer un autre projet couvrant la nutrition de la petite enfance. Ce projet, à en croire le chef de l’Etat, concernera les enfants de 0 à 5 ans dans 48 communes. Il faut préciser que ledit projet sera concrétisé au cours des cinq prochaines années, selon le chef de l’Etat.