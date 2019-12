Bénin: Oluwa kemy en couple avec un membre du duo Twins? Voici la réponse!

Dans une publication sur sa page Facebook le jeudi 26 décembre 2019, la chanteuse béninoise Oluwa Kemy annonçait qu’elle était à nouveau amoureuse. Si la photo qui illustrait l’information faisait polémique, le voile vient d’être levé sur cette fameuse histoire d’amour.

« Je suis tombée love, I love you bébé » a écris Oluwa kemy la mélodieuse en légende d’une photo sur laquelle, elle était assise sur les genoux d’un membre du duo Twins. Alors que beaucoup pensaient à une relation amoureuse, il ressort qu’il s’agit d’une capture du clip I LOVE YOU de Oluwa Kemi dévoilé samedi 28 décembre 2019. « I LOVE YOU, un extrait de l’album EGOLO », a écrit la chanteuse en légende du lien youtube de la chanson.

Gloire Yvan C et Grâce Charly Y DOSSOU-YOVO, littéraires de formation, critiques musicaux, web-communicateurs et écrivains à leurs heures perdues sont des musiciens béninois. Ils sont promoteurs de TWINS CORPORATE, une startup digitale spécialisée dans la promotion artistique, la critique musicale, le coaching artistique et actuellement promotrice du BÉNIN MUSIC AWARDS. Fiers de participer à l’épanouissement de la musique béninoise, ils n’ont pas peur et n’ont rencontré aucun ennemi jusqu’ici. Même après plusieurs incompréhensions, leurs ennemis d’hier sont devenus leurs amis d’aujourd’hui. Pour eux, aucune critique ne vise à nuire mais plutôt à construire et à faire émerger la musique béninoise. « Notre intérêt commun entre artistes et critiques, c’est la qualité de la musique béninoise » ont-ils confié dans un entretien accordé au blog talentsdubenin.