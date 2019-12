Bénin: Narcisse Tomety clarifie ses ambitions présidentielles et annonce le retour du “bain de foule”

Au moment où le Bénin traverse une crise politique profonde dont l’issue reste pour le moment incertain, des acteurs politiques potentiels candidats pour le compte de la présidentielle de 2021 se projettent déjà dans ce qui constituerait leur projet de société. C’est le cas du professeur Simon Narcisse Tomety qui dévoile un essai sur ses ambitions à la tête de l’Etat.

Après avoir annoncé son intention d’être candidat à la prochaine élection présidentielle, l’ancien directeur de l’école de la nouvelle conscience confirme son intention à travers un nouveau post dans lequel il a présenté ce qu’il a appelé un essai de clarification de ses ambitions. Dans cet essai qui prend l’allure d’un programme de société, le professeur Simon Narcisse Tomety décline ce qui serait les priorités pour lui. “Je vais restaurer tous les dialogues sans opportunisme, sans complexe et sans complaisance avec un esprit d’ouverture totale et de convivialité humaniste pour mettre fin au système d’insémination de la peur” fait-il savoir. Le dialogue qu’il entend initier concerne donc toutes les corporations:

dialogue politique,

dialogue avec le patronat,

dialogue social,

dialogue avec les pouvoirs issus de l’histoire,

dialogue inter-religieux,

dialogue avec les pays voisins,

dialogue avec les hommes de science et de culture,

dialogue sectoriel;

et le dialogue territorial.

Le pressenti candidat à l’élection présidentielle de 2021, entend instaurer une gouvernance populaire qui crée la proximité avec le peuple. Pour ce faire, il entend restaurer le bain de foule. ” Je vais renouer avec les bains de foule car il faut voir, sentir, palper et écouter son peuple sans rien craindre pour sa sécurité. Le peuple sera mon premier garde de corps” peut-on lire dans cet essai.

Des réformes dans plusieurs secteurs:

Loin d’être un projet de société, le pressenti candidat affirme d’ailleurs qu’il n’en aura pas puisque pour lui proposer un projet de société est une grande arnaque. “Je serai candidat avec une ligne idéologique claire, des principes très clairs de gouvernance et mettrai en place une pédagogie de modélisation du développement pour la première fois en 60 ans après les indépendances.” indique-t-il. Les grands axes des chantiers à explorer se présenteront comme suit:

Mobilisation des ressources financières:

Pour le professeur Tomety on a besoin d’aucun miracle pour mobiliser des ressources flottantes sur le marché international et construire des infrastructures. “C’est la chose la plus facile que tous les régimes savent faire en Afrique. Voyagez à travers l’Afrique vous comprendrez mon assertion.” Mais bâtir l’homme pour l’émergence du citoyen c’est plus complexe à faire et pourtant c’est un passage obligé qui ne nécessite nullement qu’on militarise nos vies individuelles et collectives; indique-t-il.

Réformes institutionnelles:

“Je vais restaurer le contrôle parlementaire, le contrôle juridictionnel de l’exécution budgétaire de l’Etat, le contrôle citoyen avec la suppression les lois tueuses de la démocratie et le retour au droit de grève avec une lutte acharnée contre la corruption des leaders de la société civile par les hommes d’affaires et les politiciens par une surveillance de leurs trains de vie.”

Sur le système partisan:

“Je vais remettre en cause la reforme sur le système partisan en supprimant le poids de l’argent et mettre en place une école des partis avec un programme national d’éducation à la citoyenneté et à l’animation de la vie politique.”

Réforme au niveau de la HAAC:

“Je vais reformer totalement la HAAC pour en faire un instrument de régulation technique sans aucun mandat politicien et cette nouvelle HAAC n’aura désormais à sa tête qu’un président directement élu au suffrage universel des professionnels de la presse.” indique le potentiel candidat qui s’engage à travailler pour libérer la presse même celle du service public dont l’orientation institutionnelle sera redéfinie pour redevenir une presse d’Etat et non une presse du gouvernement.

Réforme de l’administration territoriale:

“Je vais revoir de fond en comble la reforme de l’administration territoriale par une territoriales du budget et des expertises avec une nouvelle orientation pour la diplomatie locale et la coopération transfrontaliere. La réforme du secteur de la sécurité sera reprise selon les standards internationaux en lien avec la Justice : le retour de l’armée dans les casernes et l’indépendance réelle de la Justice.

Autres priorités:

Plus aucun directeur de cabinet et son adjoint âgés de plus de 60 ans dans un ministère. La gestion des carrières sera restaurée pour donner de la visibilité et des perspectives à tout travailleur de la fonction publique qui désire contruire sa carrière par l’excellence et non par la politique et les magouilles dans les nominations.

Toutes les représentations diplomatiques auront un expert de haut niveau en économie du développement et ou en marketing international dont le cahier des charges reposeront sur la géo-économie et l’Ambassade du Bénin au Nigéria deviendra la plus grande représentation diplomatique du Bénin dans le monde avec un schéma institutionnel particulier dont je me chargerai de décliner avec mon équipe en temps opportun.

Le pressenti candidat pour l’élection présidentielle de 2021 entend travailler à la restauration de l’image du pays. “Plus aucun exilé, l’emprisonnement sera l’exception. L’image du Bénin sera des meilleures au monde sous ma gouvernance“. affirme-t-il. Je fais le pari que le Bénin sera gouverné de manière à ce qu’il ne soit astreint à aucun conflit économique nécessitant le recours à la justice internationale. Le Bénin cessera d’être une plaque tournante de la drogue. “Voilà en bref mes priorités de réforme humaniste pour un Bénin nouveau dès 2021, un Bénin de la sérénité collective et d’amour pour bâtir ensemble cette cité de l’espérance sans la moindre arrogance, sans la moindre violence et sans le moindre orgueil.” conclut-il.