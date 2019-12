Send an email

Bénin-message à la nation: Patrice Talon parle de la percée des Écureuils à la CAN

Face aux députés de la 8e législature à l’assemblée nationale ce vendredi 27 décembre 2019 à Porto-Novo, le président Patrice Talon a livré son message annuel sur l’état de la nation. De la politique, l’éducation, la santé, l’économie via l’agriculture en passant par l’électricité, le chef de l’Etat n’a pas non plus oublié le domaine sportif. Patrice Talon a une fois de plus, reconnu les prouesses réalisées par les Écureuils du Bénin cette année 2019.

A l’heure du Bilan sur l’état de la nation béninoise ce vendredi à l’hémicycle, Patrice Talon a prononcé son discours conformément à l’article 72 de la constitution béninoise. Dans son discours chargé des performances accomplies par le gouvernement tout au long de cette année 2019, le chef de l’Etat béninois Patrice Talon a mis un accent particulier sur la percée des ambassadeurs du Bénin à la Coupe d’Afrique Egypte 2019. Pour le président Patrice Talon, la prestation des Écureuils du Bénin à la CAN a marqué les esprits et a révélé le Bénin.

« Cette qualification en quart de finale a procuré fierté et joie au peuple béninois. Désormais nous pouvons jouer dans la cours des grands », a fièrement déclaré le président Patrice Talon ce vendredi 27 décembre 2019 à l’assemblée nationale.

Des infrastructures sportives en cours de réalisation ont également été évoquées par Patrice Talon qui a annoncé des investissements pour rendre plus attractif le tourisme béninois. Le chef de l’Etat n’a pas non plus oublié la question du renforcement des parcs touristiques se référant au drame du parc de la pendjari qui a conduit à la mort du valeureux compatriote Fiacre Gbédji.