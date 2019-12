Bénin: mariage de l’international béninois Mama Seibou(photo)

Âgé de 24 ans, le milieu de terrain béninois Mama Seibou a scellé son union ce samedi 28 décembre 2019 avec Schaïma Babio. Le mariage religieux des deux amoureux s’est déroulé à Parakou.

Ils sont désormais unis pour le meilleur et pour le pire. L’écureuil Mama Seibou et Schaïma Babio ont acté ce samedi leur mariage religieux dans la cité des koborou. Assis, l’un à côté de l’autre, les deux tourtereaux affichent un regard serein et prometteur. L’une de leur photo parue sur les réseaux sociaux en l’occurrence Facebook, déchire la toile avec des commentaires incessants. Des mots de félicitations et de vœux sont vivement adressés au nouveau couple par les internautes.

Mama Seibou et le but historique à la CAN 2019

Timide, gentil et récupère beaucoup de ballons : Mama Seibou, le Ngolo Kanté des Écureuils du Bénin a découvert la grande messe du football africain lors de la participation des Écureuils à la CAN Egypte 2019. Serein et droit dans ses bottes, le milieu de terrain béninois a donné la victoire historique à sa nation grâce à son but marqué sur penalty lors de la 8e de finale face au Maroc. Avec cette réalisation, le marié du jour a offert une première qualification en quart de finale aux Écureuils du Bénin qui, malheureusement ont trébuché face au Sénégal de Sadio Mané à la phase suivante. Néanmoins, le but de Mama Seibou reste et demeure indélébile dans les annales du football béninois et continental.