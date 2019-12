Bénin: l’Unseb attaque le discours de Patrice Talon sur les allocations universitaires

Le chef de l’Etat, Patrice Talon, a délivré son traditionnel message sur l’état de la nation ce vendredi 27 décembre 2019 devant la représentation nationale. Il a évoqué les prouesses réalisées dans les universités en ce qui concerne les allocations universitaires. L’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (Unseb) a réagi et clarifié.

Les étudiants ne sont pas en phase avec le chef de l’Etat sur la question des allocations universitaires. Dans son discours sur l’état de la nation hier, le Président de la République a fait remarquer que des efforts se font pour offrir de meilleures conditions aux étudiants. C’est ainsi qu’il déclarait « nous avons doublé le nombre d’allocataires de bourses et secours universitaires pour ainsi passer de 14.197 en 2017-2018 à 29.977 en 2018-2019 soit 15.780 nouveaux bénéficiaires et ce nombre est porté à 20.010 soit 27% d’augmentation en 2019-2020. »

Ce bilan, loin de ragaillardir les étudiants, les plonge plutôt dans une critique. Pour leur représentant, il ne s’agit pas d’un exploit. « Camarades étudiants avant l’avènement de ce décret, tout étudiant ayant normalement la moyenne requise est d’office allocataire et mieux même si il n’a pas la moyenne depuis le baccalauréat mais travaille bien puis obtient une bonne moyenne à l’université, est encore d’office allocataire. Par contre avec ce décret, les allocations sont octroyées par quotas sans critère aucun, c’est-à-dire tous les ayant droit n’ont plus droit à l’allocation universitaire et aussi il n’y a plus d’obtention d’allocations au cour du cursus universitaire. »

L’Unseb invite par ailleurs, les étudiants à se tenir prêts pour des actions afin de rentrer dans ce qu’ils appellent leur droit.