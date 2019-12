Bénin: l’He André Okounlola lance aux populations de Savè un appel à la réconciliation et à la paix

Depuis les élections législatives du Dimanche 28 Avril 2019, la tension sociale est restée vive dans la 10ème circonscription électorale particulièrement dans la Commune de Savè. Profitant d’un passage sur la radio communautaire « Idadou fm », l’honorable André Okounlola invite les siens à la réconciliation, au pardon et à la promotion de la paix.

Le peuple béninois n’a pas encore fini de panser les plaies des dernières élections législatives. Dans plusieurs circonscriptions électorales les ressentiments sont encore profonds et les colères assez vives. C’est le cas par exemple de la Commune de Savè dans la dixième circonscription électorales. Profitant de cette période de fin d’année, l’honorable André Okounlola a lancé, par le biais de la radio Idadou fm un appel de pardon et de réconciliation à ses frères déçus des dernières élections législatives. « …Moi je leur demande de me pardonner et de pardonner à tous ceux qui de loin ou de près qui sont liés à ma personne et qui ont posé des actes qui fâchent; je demande à toute la population de vraiment pardonner« ; lance-t-il à l’endroit des électeurs de la 10 ème circonscription électorale.

L’honorable Okounlola invite ses frères à un sursaut patriotique afin qu’on cesse de dire que c’est Savè qui commence toujours. Il lance particulièrement un vibrant appel aux chasseurs de Savè afin qu’ils œuvrent à la pacification de la ville. Pour l’élu de la 10è circonscription électorale les filles, les fils, les sages les femmes de la localité de Savè ont besoin de tourner la page sombre des élections passées, de se pardonner mutuellement afin de se donner la main pour relever ensemble les défis de leur localité.